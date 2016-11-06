Дмитрий Чигринский: Надеюсь, что «Днепр» с мной рассчитается
Защитник греческого АЕК Дмитрий
Чигринский выразил надежду, что его бывший клуб «Днепр» выплатит ему
задолженность по зарплате.
«Хотелось бы все цивилизовано решить. Я подписал
бумагу о реструктуризации долга, которую мне клуб предложил, поэтому я надеюсь,
что со мной рассчитаются. Я надеюсь, что деньги мне вернут, но мне «Днепр» дал
очень многое, и за это я благодарен всем ребятам, тренерам, всем работникам
клуба, с которыми я имел дело. Это было прекрасное время для меня.
Если все
будет совсем плохо, и не вернут деньги, я расстроюсь, но я не буду держать на
клуб зла. Тем более, что команда не имеет прямого отношения к тем людям,
которые платят деньги, к руководству», - цитирует Чигринского «Комсомольская
правда в Украине».
Дмитрий Чигринский провел 23 матча за «Днепр» и
забил один мяч.