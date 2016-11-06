Дмитрий Чигринский: Надеюсь, что «Днепр» с мной рассчитается

Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский выразил надежду, что его бывший клуб «Днепр» выплатит ему задолженность по зарплате.

«Хотелось бы все цивилизовано решить. Я подписал бумагу о реструктуризации долга, которую мне клуб предложил, поэтому я надеюсь, что со мной рассчитаются. Я надеюсь, что деньги мне вернут, но мне «Днепр» дал очень многое, и за это я благодарен всем ребятам, тренерам, всем работникам клуба, с которыми я имел дело. Это было прекрасное время для меня.

Если все будет совсем плохо, и не вернут деньги, я расстроюсь, но я не буду держать на клуб зла. Тем более, что команда не имеет прямого отношения к тем людям, которые платят деньги, к руководству», - цитирует Чигринского «Комсомольская правда в Украине».

Дмитрий Чигринский провел 23 матча за «Днепр» и забил один мяч.