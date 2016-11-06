Виталий Мутко: Сбор перед Кубком Конфедераций сборная России, скорее всего, проведет в Петербурге

Глава РФС Виталий Мутко рассказал, где сборная России будет готовиться к Кубку Конфедераций-2017.

- Сбор перед турниром Россия, скорее всего, проведет в Петербурге, именно там пройдут наши базовые игры. Но пока это решение не окончательное. Главный тренер сейчас работает на эту тему, варианты ему предложены, он выберет, - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, Кубок Конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Стадион на Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей этого турнира, включая финал.

Кроме сборной России в Кубке Конфедераций примут участие Германия, Португалия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Австралия и победитель Кубка Африки-2017.