Виталий Мутко: Сбор перед Кубком Конфедераций сборная России, скорее всего, проведет в Петербурге
Глава РФС Виталий
Мутко рассказал, где сборная России будет готовиться к Кубку Конфедераций-2017.
- Сбор перед турниром Россия, скорее всего, проведет в Петербурге, именно там пройдут наши базовые игры. Но пока это решение не
окончательное. Главный тренер сейчас работает на эту тему, варианты ему
предложены, он выберет, - приводит слова Мутко ТАСС.
Напомним, Кубок Конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня
по 2 июля. Стадион на Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей
этого турнира, включая финал.
Кроме сборной России в Кубке Конфедераций примут участие
Германия, Португалия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Австралия и победитель
Кубка Африки-2017.
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