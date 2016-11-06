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Валерий Масалитин: У Ионова нет лидерских качеств

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что некорректно сравнивать Алексея Ионова с Кириллом Панченко.

– Ионов - полузащитник, а Панченко - нападающий. Может, нападающий второго плана. Они разноплановые игроки. Ионов что-то старается сделать, но все его действия скованы. Будто он боится взять ответственность. Нет лидерских качеств,  - сказал Валерий Николаевич.

Напомним, что после 12 туров у ЦСКА было 21 очко. Он занимал третье место в турнирной таблице РФПЛ.

Полное интервью с Масалитиным - здесь


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