«Эмполи» разгромил «Пескару» благодаря дублю Маккароне
Матч 12-го тура чемпионата
Италии между «Пескарой» и «Эмполи» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 4:0 в пользу «Эмполи».
В составе победителей дубль сделал Массимо Маккароне, также отличились Мануэль Пуккаирелли и Риккардо Сапонара. «Эмполи» набрал десять очков и занимает 17-е место. У «Пескары» семь очков и 18-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
Матч
Голы
Маккароне 12 (0:1). Пуккиарелли 23 (0:2). Маккароне 44 (0:3). Сапонара 89 (0:4).
Состав
Пескара: Бизарри, Кампаньяро, Зампано, Крешенци, Форназье, Мемушай, Бенали (Пепе, 57), Верре, Аквилани (Бираги, 46), Манай (Петтинари, 71), Капрари
Эмполи: Скорупски, Паскуаль, Чосич, Коста, Веселы, Диуссе, Крунич (Перейра, 85), Сапонара, Кроче, Маккароне (Джилардино, 67), Пуккиарелли (Марилунго, 81)
Предупреждения:
Капрари, 32; Форназье, 68 - Крунич, 16; Диуссе, 90
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
06 ноября 14:30, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция