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«Эмполи» разгромил «Пескару» благодаря дублю Маккароне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 12-го тура чемпионата Италии между «Пескарой» и «Эмполи» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Эмполи».

В составе победителей дубль сделал Массимо Маккароне, также отличились Мануэль Пуккаирелли и Риккардо Сапонара. «Эмполи» набрал десять очков и занимает 17-е место. У «Пескары» семь очков и 18-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

Матч

Пескара - Эмполи - 0:4 (0:3)

Голы

Маккароне 12 (0:1). Пуккиарелли 23 (0:2). Маккароне 44 (0:3). Сапонара 89 (0:4).

Состав

Пескара: Бизарри, Кампаньяро, Зампано, Крешенци, Форназье, Мемушай, Бенали (Пепе, 57), Верре, Аквилани (Бираги, 46), Манай (Петтинари, 71), Капрари

Эмполи: Скорупски, Паскуаль, Чосич, Коста, Веселы, Диуссе, Крунич (Перейра, 85), Сапонара, Кроче, Маккароне (Джилардино, 67), Пуккиарелли (Марилунго, 81)

Предупреждения:

Капрари, 32; Форназье, 68 - Крунич, 16; Диуссе, 90

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

06 ноября 14:30, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция

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