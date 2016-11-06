Михайленко 18 ноября встретится с колумбийцем Прескоттом

Определился следующий соперник российского боксера Дмитрия Михайленко - им станет колумбиец Брейдис Прескотт, сообщает Allboxing.

Бой соперников, выступающих в категории до 66,7 кг, состоится 18 ноября в Екатеринбурге.

Напомним, изначально 30-летнему россиянину должен был противостоять экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рэндалл Бэйли. Однако американец не смог уложиться в лимит полусреднего веса.

33-летний Прескотт относится к числу мощных нокаутеров: из 30 своих побед 22 он завершил досрочно. Свою главную пока победу колумбиец одержал в 2008 году - в первом раунде он нокаутировал непобедимого доселе британца Амира Хана. На счету Прескотта также поединки с такими известными мастерами, как Мигель Васкес и Майк Альварадо.