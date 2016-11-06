Роналду продлит контракт с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду продлит действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, новый контракт будет действовать до 30 июня 2021 года, когда Криштиану будет 36 лет. Впрочем, срок контракта – это единственный пункт, который еще может быть пересмотрен, остальные детали согласованы.

Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие дни после того, как агент Роналду Жорже Мендеш встретится с руководством «Реала». Также сообщается, что у руководства клуба нет сомнений в необходимости такого шага, а сам игрок останется самым высокооплачиваемым в команде.

В текущем сезоне 31-летний Криштиану Роналду провел 11 матчей за «Реал» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.