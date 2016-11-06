Россия всухую победила Чехию и выиграла «Кубок Карьяла»
Россия одержала
победу над Чехией (3:0) в матче третьего тура первого этапа Еврохоккейтура «Кубок
Карьяла» на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.
Голы в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.
Таким образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.
Сборная Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.
Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.
Хельсинки (Финляндия)
Еврохоккейтур
1-й этап
«Кубок Карьяла»
3-й тур
Матч
Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).
Место и дата
06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча