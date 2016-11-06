Россия всухую победила Чехию и выиграла «Кубок Карьяла»

Россия одержала победу над Чехией (3:0) в матче третьего тура первого этапа Еврохоккейтура «Кубок Карьяла» на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.

Голы в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.

Таким образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.

Сборная Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.

Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.

Хельсинки (Финляндия)

Еврохоккейтур

1-й этап

«Кубок Карьяла»

3-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча