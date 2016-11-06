Пайе может покинуть «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе может расстаться с лондонским клубом в зимнее трансферное окно.

По данным The Sun, 29-летний французский хавбек хочет продолжить карьеру в более амбициозном клубе, чем «Вест Хэм», который на данный момент занимает 15-е место в чемпионате Англии.

Британская пресса утверждает, что на Пайе претендуют такие клубы, как «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Оставить «Вест Хэм» этой зимой? Я задаю себе другие вопросы, однако не закрываю двери ни перед чем», - так образно описал ситуацию сам игрок, ярко проявивший себя на Евро-2016 в составе своей национальной сборной.

В нынешнем сезоне Пайе в 9 матчах АПЛ забил один гол и отдал четыре результативные передачи.