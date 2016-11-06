«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

Матч 11-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча - 1:1.

Хозяева открыли счет после автогола Кевина Виммера в конце первого тайма. В начале второй половины с пенальти счет сравнял Харри Кейн. «Арсенал» пытался вырвать победу, но забить так и не сумел.

«Арсенал» набрал 24 очка и сейчас находится на третьем месте в чемпионате Англии. У «Тоттенхэма» 21 очко и пятое место.

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11-й тур