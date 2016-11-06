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Виталий Мутко: Для северной страны нехорошо терять целый летний месяц

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что до чемпионата мира 2018 года формат проведения премьер-лиги не изменится.

«У нас есть формула проведения, есть календарь, и что-то изменить сейчас тяжело. Даже если бы мы играли с другой формулой, все равно заканчивали бы в середине ноября, это всегда так было.

Другое дело, что жалко целый летний месяц, который мы теряем. Это, безусловно, для северной страны нехорошо. Будем думать, но до чемпионата мира мы вряд ли что-то поменяем. Потому что опять придется делать рваный переходный чемпионат, сами знаете, что это такое», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, в субботу матч 13-го тура премьер-лиги «Томь» – «Спартак» прошел при температуре –13 градусов. При этом по регламенту РФПЛ матчи нельзя проводить при температуре ниже –15 градусов.

В 14-м туре «Томь» вновь сыграет дома – 19 ноября с «Тереком».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Томь» – «Спартак»

Матч

Томь - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Фернандо 42 (0:1).

Состав

Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)

Предупреждения:

Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

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