Кристиан Хорнер: Уход Денниса будет большой потерей для Формулы-1
Руководитель «Ред Булла» Кристиан
Хорнер считает, что уход Рона Денниса с поста председателя «Макларена» станет
большой потерей для Формулы-1.
«Я испытываю глубокое уважение к Рону. Мы часто сталкивались с ним по работе, соперничали из-за спонсоров, инженеров, гонщиков и так далее, но он всегда вел честную игру. Его уход может стать большой потерей не только для «Макларена», но и для Формулы-1. Он многое достиг в нашем спорте, и для всех должно служить примером то, каким стал «Макларен» благодаря его руководству.
Он
увлеченный человек, который всегда выступает за правильные вещи для Формулы-1,
иногда даже в ущерб собственной команде», - цитирует Хорнера Autosport.
Ранее сообщалось, что Деннис
покинет команду. Сам функционер пока не комментирует эту информацию.