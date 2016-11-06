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Кристиан Хорнер: Уход Денниса будет большой потерей для Формулы-1

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер считает, что уход Рона Денниса с поста председателя «Макларена» станет большой потерей для Формулы-1.

«Я испытываю глубокое уважение к Рону. Мы часто сталкивались с ним по работе, соперничали из-за спонсоров, инженеров, гонщиков и так далее, но он всегда вел честную игру. Его уход может стать большой потерей не только для «Макларена», но и для Формулы-1. Он многое достиг в нашем спорте, и для всех должно служить примером то, каким стал «Макларен» благодаря его руководству.

Он увлеченный человек, который всегда выступает за правильные вещи для Формулы-1, иногда даже в ущерб собственной команде», - цитирует Хорнера Autosport.

Ранее сообщалось, что Деннис покинет команду. Сам функционер пока не комментирует эту информацию.

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