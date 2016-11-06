Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия0 : 3Россия
Футбол  Терек2 : 1Зенит
Футбол  ЦСКА- : -Амкар
Футбол  Ростов4 : 1Арсенал Тула
Хоккей  Финляндия0 : 0Швеция
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Чигринский: Луческу – диктатор, он пытается выжать максимум из каждого

Источник:  «Комсомольская правда — Украина»Комментарии

Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский рассказал о методах работы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, ранее они вместе работали в «Шахтере».

«Это человек, который по сути сделал из меня футболиста. Он дал мне возможность играть в «Шахтере», в еврокубках. Луческу как тренер знает все, хотя он очень жесткий тренер, даже в какой-то степени диктатор, но это его подход, он пытался выжать максимум из каждого из нас, потому что он приемлет только максимальный результат.

В плане отношений, психологии, и как тренер, он научил меня многим вещам, дал мне уверенность в себе, даже когда у меня не все получалось, он продолжал со мной работать, доверять мне. Я многим обязан Луческу», - цитирует Чигринского «Комсомольская правда в Украине».

Мирча Луческу возглавил «Зенит» в нынешнем сезоне после того, как покинул «Шахтер».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» - «Крылья Советов». Кришито не сыграет из-за перебора карточекЗащитник «Зенита» Доменико Кришито на 55-й минуте матча с «Тереком» в Грозном получил четвертую желтую карточку в чемпионате России-2016/2017.«Терек» - «Зенит». Балай сделал дубль и догнал Смолова в гонке бомбардировНападающий «Терека» Беким Балай в матче 13-го тура чемпионата России забил два гола в ворота «Зенита».Балай догнал Смолова в списке лучших бомбардиров чемпионатаНападающий «Терека» Беким Балай, сделав дубль в домашнем матче 13-го тура РФПЛ с «Зенитом», с 8 мячами догнал форварда «Краснодара» Федора Смолова в списке лучших бомбардиров нынешнего первенства.Марио Фернандес: Сейчас Жулиано - самый сильный бразилец в чемпионате РоссииЗащитник ЦСКА Марио Фернандес оценил игру бразильских легионеров в клубах российской премьер-лиги.Нефутбольная и отмороженная. Колонка Василия УткинаНефутбольная и отмороженная. Колонка Василия УткинаПо мнению обозревателя «Советского спорта», у российского климата в российском футболе есть соучастники.Дмитрий Чигринский: В «Барселоне» против меня сыграла сумма, которую за меня заплатилиЗащитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский рассказал, почему он не смог в полной мере проявить себя в «Барселоне».РФПЛ. 13-й тур. «Терек» - «Зенит», ЦСКА - «Амкар» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 13-го тура чемпионата России.«Терек» - «Зенит». ОнлайнВ воскресенье в матче 13-го тура чемпионата России сыграют «Терек» из Грозного и «Зенит» из Санкт-Петербурга.«Ростов» - «Арсенал». ОнлайнВ воскресенье в матче 13-го тура чемпионата России сыграют «Ростов» и тульский «Арсенал».Виталий Мутко: Для северной страны нехорошо терять целый летний месяцВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что до чемпионата мира 2018 года формат проведения премьер-лиги не изменится.Валерий Масалитин: У Ионова нет лидерских качествБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что некорректно сравнивать Алексея Ионова с Кириллом Панченко.Дмитрий Чигринский: Надеюсь, что «Днепр» с мной рассчитаетсяЗащитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский выразил надежду, что его бывший клуб «Днепр» выплатит ему задолженность по зарплате.Андрей Червиченко: Против ЦСКА «Амкар» упрется и ничейку может зацепитьБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» ожиданиями от встречи ЦСКА и Амкара» в 13-м туре чемпионата России.«Ростов» назвал стартовый состав на матч с «Арсеналом»Стал известен стартовый состав «Ростова» на матч 13-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».«Терек» - «Зенит». Грозав и Митришев - в старте, Лебеденко начнет матч на скамейке запасныхТренерский штаб «Терека» определился с составом на матч 13-го тура РФПЛ против «Зенита».«Терек» - «Зенит». Кержаков - в воротах, Гарсия сыграет с первых минутТренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 13-го тура РФПЛ против «Терека».Гранквист - лучший игрок «Краснодара» в октябреБолельщики признали защитника Андреаса Гранквиста лучшим игроком «Краснодара» в прошлом месяце.Виталий Мутко: Я рад за «Спартак», команда лидирует в чемпионате по правуПрезидент РФС и вице-премьер правительства России Виталий Мутко полагает, что московский «Спартак» закономерно лидирует в чемпионате страны.Андрей Червиченко: У «ребят в черном» есть директива мочить «Ростов»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко перед матчем 13-го тура чемпионата России «Ростов» - «Арсенал» поднял тему судейства.Роберт Мак: Переход в «Зенит» для меня - серьезный шаг вперед после ПАОКаСловацкий полузащитник Роберт Мак, летом перешедший из греческого ПАОКа в «Зенит», поделился первыми впечатлениями от нового клуба.

Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринскийвсе новости
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение