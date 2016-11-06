Дмитрий Чигринский: Луческу – диктатор, он пытается выжать максимум из каждого

Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский рассказал о методах работы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, ранее они вместе работали в «Шахтере».

«Это человек, который по сути сделал из меня футболиста. Он дал мне возможность играть в «Шахтере», в еврокубках. Луческу как тренер знает все, хотя он очень жесткий тренер, даже в какой-то степени диктатор, но это его подход, он пытался выжать максимум из каждого из нас, потому что он приемлет только максимальный результат.

В плане отношений, психологии, и как тренер, он научил меня многим вещам, дал мне уверенность в себе, даже когда у меня не все получалось, он продолжал со мной работать, доверять мне. Я многим обязан Луческу», - цитирует Чигринского «Комсомольская правда в Украине».

Мирча Луческу возглавил «Зенит» в нынешнем сезоне после того, как покинул «Шахтер».