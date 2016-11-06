Дмитрий Чигринский: В «Барселоне» против меня сыграла сумма, которую за меня заплатили

Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский рассказал, почему он не смог в полной мере проявить себя в «Барселоне».

«В футболе все очень просто. Если ты показываешь уровень – ты играешь, если нет – то нет. Почему не получилось? Нужно понимать, какая это команда. Если в «Барселону» приходят футболисты с именем и не могут там задержатся, то что говорить об игроке из чемпионата Украины. Да у меня был опыт, но когда я пришел, я не прошел предсезонную подготовку с командой, а сразу попал в это горнило «Барсы». Это очень специфический клуб, ты должен сразу показывать результат, ждать здесь не будут. Правда состоит в том, что если ты на несколько месяцев выпадаешь из игры в «Барсе», то это чревато. Рассчитывают на тех, кто играет.

Пуйоль и Пике? Это невероятные футболисты, профессионалы. Но не они главная причина того, что я не заиграл. К «Барселоне» нужно быть готовым, когда я пришел, я не был на 100% готов сразу играть. Кроме того, думаю, что та сумма, которую за меня заплатили, сыграла против меня. Когда человек приходит с таким ценником, и таким вниманием, от него сразу требуют показывать сумасшедшую игру. А когда игрок приходит тихонечко, когда есть время на адаптацию, и нет огромных ожиданий от тебя, тогда легче справится», - цитирует Чигринского «Комсомольская правда в Украине».

Дмитрий Чигринский выступал за «Барселону» в сезоне 2009/2010 и провел за команду 14 матчей во всех турнирах. «Барселона» заплатила за него 25 миллионов евро.