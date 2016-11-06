Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия0 : 3Россия
Футбол  Терек2 : 1Зенит
Футбол  ЦСКА- : -Амкар
Футбол  Ростов4 : 1Арсенал Тула
Хоккей  Финляндия0 : 0Швеция
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Чигринский: В «Барселоне» против меня сыграла сумма, которую за меня заплатили

Источник:  «Комсомольская правда — Украина»Комментарии

Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский рассказал, почему он не смог в полной мере проявить себя в «Барселоне».

«В футболе все очень просто. Если ты показываешь уровень – ты играешь, если нет – то нет. Почему не получилось? Нужно понимать, какая это команда. Если в «Барселону» приходят футболисты с именем и не могут там задержатся, то что говорить об игроке из чемпионата Украины. Да у меня был опыт, но когда я пришел, я не прошел предсезонную подготовку с командой, а сразу попал в это горнило «Барсы». Это очень специфический клуб, ты должен сразу показывать результат, ждать здесь не будут. Правда состоит в том, что если ты на несколько месяцев выпадаешь из игры в «Барсе», то это чревато. Рассчитывают на тех, кто играет.

Пуйоль и Пике? Это невероятные футболисты, профессионалы. Но не они главная причина того, что я не заиграл. К «Барселоне» нужно быть готовым, когда я пришел, я не был на 100% готов сразу играть. Кроме того, думаю, что та сумма, которую за меня заплатили, сыграла против меня. Когда человек приходит с таким ценником, и таким вниманием, от него сразу требуют показывать сумасшедшую игру. А когда игрок приходит тихонечко, когда есть время на адаптацию, и нет огромных ожиданий от тебя, тогда легче справится», - цитирует Чигринского «Комсомольская правда в Украине».

Дмитрий Чигринский выступал за «Барселону» в сезоне 2009/2010 и провел за команду 14 матчей во всех турнирах. «Барселона» заплатила за него 25 миллионов евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Реал» - «Леганес». Бэйл забил 150-й мяч в своей карьереНападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл сделал дубль в матче в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Юбилейным для него стал второй мяч.Дмитрий Чигринский: Луческу – диктатор, он пытается выжать максимум из каждогоЗащитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский рассказал о методах работы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, ранее они вместе работали в «Шахтере».Примера. 11-й тур. «Реал» обыграл «Леганес», «Севилья» принимает «Барселону» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи 11-го тура чемпионата Испании по футболу.Роналду продлит контракт с «Реалом»Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду продлит действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.Дмитрий Чигринский: Надеюсь, что «Днепр» с мной рассчитаетсяЗащитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский выразил надежду, что его бывший клуб «Днепр» выплатит ему задолженность по зарплате.Дубль Бэйла помог «Реалу» разгромить «Леганес»«Реал» дома взял верх над «Леганесом» (3:0) в 11-м туре чемпионата Испании.Финансовый фэйр-плей мешает «Барселоне» продлить контракт с МессиПрезидент «Барселона» Жозеп Бартомеу подтвердил, что клуб столкнулся с трудностями, работая над продлением контракта нападающего Лионеля Месси.«Севилья» - «Барселона». Начало текстовой трансляции – 22:45 мскВ воскресенье в матче 11-го тура чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Барселона».«Лас-Пальмас» вырвал победу в матче с «Эйбаром»Футболисты «Лас-Пальмаса» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Эйбару».«Осасуна» уступила «Алавесу»Матч 11-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Алавесом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Алавеса».«Атлетико» на выезде уступил «Реал Сосьедаду»Матч 11-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Атлетико» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реал Сосьедада».«Гранада» и «Депортиво» сыграли вничьюМатч 11-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Депортиво» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«МЮ» намерен приобрести Година за 30 млн фунтовЗащитник «Атлетико» Диего Годин может в зимнее трансферное окно перебраться в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.Хосеп Гвардиола: Артета не мог спровоцировать конфликт с Месси, потому что он им восхищаетсяГлавный тренер «Манчестер Сити» выразил уверенность в том, что Микель Артета не мог спровоцировать конфликт с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.Эктор Бельерин: Если бы я хотел играть за «Барселону», я бы там осталсяЗащитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин исключил возможность возвращения в «Барселону».Призрак «Боруссии» над «Баварией». Что смотреть на выходныхПризрак «Боруссии» над «Баварией». Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи уик-энда в Европе.Луиш Фигу: Завершил карьеру раньше ради работы с МоуриньюЛуиш Фигу: Завершил карьеру раньше ради работы с МоуриньюБывший полузащитник «Барселоны», мадридского «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу дал интервью газете Marca в день своего рождения.«Малага» одержала волевую победу над «Спортингом»Футболисты «Малаги» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании переиграли «Спортинг» из Хихона.Карло Анчелотти: Нас ждет топ-матч против «Хоффенхайма»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Хоффенхайма». Напомним, что командам предстоит сыграть в десятом туре чемпионата Германии.У «Реала» отсудили 20 миллионов евро за незаконную господдержкуМадридский «Реал» проиграл суд и будет вынужден заплатить 20,3 миллиона евро по делу о незаконной господдержке. Об этом сообщают испанские СМИ.

Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринскийвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение