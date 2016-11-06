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Смышляев пропустит предолимпийский сезон

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в могуле Александр Смышляев пропустит нынешний сезон. 29-летний российский фристайлист будет восстанавливаться после операции по пластике переднего креста. Об этом сообщил главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов.

«Александру 4 ноября была сделана операция. Все прошло успешно. Таким образом, Александр пропустит весь текущий сезон, включая чемпионат мира», – приводит «Р-Спорт» слова Долгова.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет 10 декабря в Руке (Финляндия). Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду пройдет с 6 по 19 марта 2017 года в Сьерра-Неваде (Испания).

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