«Реал» - «Леганес». Бэйл забил 150-й мяч в своей карьере

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл сделал дубль в матче в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Юбилейным для него стал второй мяч.

Для валлийца это 150-й гол в его профессиональной карьере. В его активе 65 мячей за «Реал», 55 за «Тоттенхэм», пять за «Саутгемптон» и 25 за сборную Уэльса. Команда из Мадрида набрала 27 очков и продолжает лидировать в таблице примеры, ее сегодняшний соперник с 10 баллами - на 17-й строчке.

В следующем туре «Реал» 19 ноября сыграет в гостях с «Атлетико», а «Леганес» 21 ноября примет «Осасуну».