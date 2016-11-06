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«Реал» - «Леганес». Бэйл забил 150-й мяч в своей карьере

Источник:  MarcaКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл сделал дубль в матче в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Юбилейным для него стал второй мяч.

Для валлийца это 150-й гол в его профессиональной карьере. В его активе 65 мячей за «Реал», 55 за «Тоттенхэм», пять за «Саутгемптон» и 25 за сборную Уэльса. Команда из Мадрида набрала 27 очков и продолжает лидировать в таблице примеры, ее сегодняшний соперник с 10 баллами - на 17-й строчке.

В следующем туре «Реал» 19 ноября сыграет в гостях с «Атлетико», а «Леганес» 21 ноября примет «Осасуну».

Матч

Реал - Леганес - 3:0 (2:0)

Голы

Бэйл 38 (1:0). Бэйл 45 (2:0). Мората 77 (3:0).

Состав

Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Варан, Ковачич (Модрич, 62), Бэйл, Кроос, Иско (Родригес, 68), Мората (Васкес, 82), Роналду

Леганес: Серантес, Бустинса, Мантовани (Диас, 82), Инсуа, Рико, Лопес, Ромо, Перес (Невес, 69), Шимановски, Пирес, Мачис (Рамос, 55)

Предупреждения:

Роналду, 17; Кроос, 40; Начо, 41 - Мачис, 8; Инсуа, 42; Мантовани, 61; Рамос, 83; Диас, 90

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

06 ноября 14:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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