Илья Авербух: Липницкая выглядит очень хорошо с точки зрения внешней эстетики

Хореограф Илья Авербух высказался о перспективах олимпийской чемпионки Юлии Липницкой в нынешнем сезоне.

В субботу на третьем этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве Липницкая прервала произвольную программу из-за травмы. Ранее она снялась с этапа Skate America в Чикаго.

«Юля – большая молодец, в этом сезоне она действительно выглядит очень хорошо с точки зрения внешней эстетики. Она вернула свои формы, мне очень понравился ее костюм в произвольной программе, она выглядела достаточно ярко.

А если говорить про уровень катания, то надо подождать. Видно, что была проделана большая работа с тренером Алексеем Урмановым. Пока результаты еще не видны до конца, но думаю, что если тренера и спортсменку не сломают такие сложные вхождения в сезон, то Липницкая также будет бороться за попадание в сборную страны для участия в чемпионатах Европы и мира», – приводит «Р-Спорт» слова Авербуха.

Чемпионат России пройдет с 20 по 26 декабря в Челябинске.