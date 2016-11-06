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Марио Фернандес: Сейчас Жулиано - самый сильный бразилец в чемпионате России

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес оценил игру бразильских легионеров в клубах российской премьер-лиги.

- Обращал внимание на то, что сейчас в составе каждого из наших конкурентов погоду во многом делают именно бразильцы? У «Зенита» это названный тобой Жулиано и Маурисио, у «Спартака» Фернандо, Ромуло и еще один Маурисио, у «Краснодара» - Ари, Вандерсон и Жоаозиньо, который так же, как и ты, является обладателем российского паспорта.
- Мне это очень приятно, бразильцы всегда хорошо проявляли себя в России, а в нынешнем сезоне они действительно на первых ролях. Можно вспомнить еще, что и за «Локомотив» гол нам забил Майкон. Все перечисленные футболисты - очень классные исполнители, причем зачастую разноплановые, у каждого из них есть что-то свое.

- Рискнешь назвать самого сильного из них?
- Если только на данный момент, чтобы никого не обидеть (улыбается). Поскольку Жулиано из «Зенита» много забивает и вызывается в национальную сборную, сейчас самый сильный - он, - цитирует Фернандеса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Жулиано выступает за «Зенит» с июля 2016 года, ранее полузащитник играл в Бразилии за «Гремио». В десяти матчах чемпионата России 26-летний футболист забил шесть голов и отдал три результативные передачи. В Лиге Европы бразилец отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами в четырех играх. 

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