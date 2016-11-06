Тео Уолкотт: Возможно, в будущем ничья с «Тоттенхэмом» окажется хорошим результатом

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт поделился впечатлениями после матча с «Тоттенхэмом» в 11-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Это был непростой матч. У нас были хорошие отрезки в этой игре, но мы не смогли реализовать наши шансы. В таких матчах нужно упорно работать, как единый коллектив. Возможно, в будущем мы будем рассматривать этот результат как хороший. Пенальти в наши ворота? Это решение судьи, мы не можем его изменить», - цитирует Уолкотта ВВС.

Хозяева открыли счет после автогола Кевина Виммера в конце первого тайма. В начале второй половины с пенальти счет сравнял Харри Кейн. «Арсенал» пытался вырвать победу, но забить так и не сумел.

«Арсенал» набрал 24 очка и сейчас находится на третьем месте в чемпионате Англии. У «Тоттенхэма» 21 очко и пятое место.

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11-й тур