Тео Уолкотт: Возможно, в будущем ничья с «Тоттенхэмом» окажется хорошим результатом
Нападающий
«Арсенала» Тео Уолкотт поделился впечатлениями после матча с «Тоттенхэмом» в
11-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
«Это был непростой матч. У нас были хорошие отрезки в этой игре, но мы не смогли реализовать наши шансы. В таких матчах нужно упорно работать, как единый коллектив. Возможно, в будущем мы будем рассматривать этот результат как хороший. Пенальти в наши ворота? Это решение судьи, мы не можем его изменить», - цитирует Уолкотта ВВС.
Хозяева открыли счет после автогола
Кевина Виммера в конце первого тайма. В начале второй половины с пенальти счет
сравнял Харри Кейн. «Арсенал» пытался вырвать победу, но забить так и не сумел.
«Арсенал» набрал 24 очка и
сейчас находится на третьем месте в чемпионате Англии. У «Тоттенхэма» 21 очко и
пятое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
11-й тур
Матч
Арсенал - Тоттенхэм - 1:1 (1:0)
Голы
Виммер 43 (1:0 - автогол). Кейн 51 (1:1 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Озил, Коклен (Рэмзи, 65), Джака, Айвоби (Жиру, 70), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 71), Санчес
Тоттенхэм: Льорис, Виммер, Уокер (Триппьер, 80), Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Дембеле, Сон Хын Мин (Уинкс, 89), Кейн (Янссен, 73)
Предупреждения:
Косьельни, 69 - Виммер, 6; Дайер, 73
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
06 ноября 15:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция