Балай догнал Смолова в списке лучших бомбардиров чемпионата
Нападающий «Терека» Беким Балай, сделав дубль в домашнем матче 13-го тура РФПЛ с «Зенитом», с 8 мячами догнал форварда «Краснодара» Федора Смолова в списке лучших бомбардиров нынешнего первенства.
Албанец поразил ворота Михаила Кержакова на 34-й и 38-й минутах.
После первого тайма «Терек» ведет со счетом 2:1.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Кришито, Анюков, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция