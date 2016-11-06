«Терек» - «Зенит». Балай сделал дубль и догнал Смолова в гонке бомбардиров

Нападающий «Терека» Беким Балай в матче 13-го тура чемпионата России забил два гола в ворота «Зенита».

Албанец отличился на 34-й и 38-й минутах, и после этого подопечные Рашида Рахимова повели в счете 2:1. Форвард в 11 матчах премьер-лиги забил восемь голов и по количеству забитых мячей сравнялся с лидером списка бомбардиров Федором Смоловым из «Краснодара».

Напомним, Балай перешел в «Терек» летом 2016 года из хорватской «Риеки». В составе сборной Албании 25-летний нападающий выступал на Евро-2016.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Терек» - «Зенит».