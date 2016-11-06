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Анисимов продлил результативную серию до десяти матчей

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2).

На восьмой минуте второго периода Анисимов вместе с другим российским форвардом – Артемием Панариным – организовали решающий гол в большинстве Патрика Кейна.

Таким образом, Анисимов набирает очки по системе «гол+пас» в десяти матчах подряд. За время этой серии на счету 28-летнего российского нападающего 15 (7+8) очков.

Добавим, что Анисимов возглавляет список лучших бомбардиров сезона.

В ночь на понедельник «Чикаго» и «Даллас» вновь сыграют друг с другом, теперь уже на льду «черных ястребов».

Матч

Даллас - Чикаго - 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Голы:

Паник (Тэйвс, Кейн), 0:11 (0:1). Ритчи (Руссель), 7:21 (1:1). МакКензи (Джонс, Смит), 9:49 (2:1). Хартман (Крюгер, Мотте), 22:59 (2:2). Кейн (Панарин, Анисимов), 27:40 (2:3 - бол.).

Место и дата

06 ноября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

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