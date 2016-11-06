Анисимов продлил результативную серию до десяти матчей

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2).

На восьмой минуте второго периода Анисимов вместе с другим российским форвардом – Артемием Панариным – организовали решающий гол в большинстве Патрика Кейна.

Таким образом, Анисимов набирает очки по системе «гол+пас» в десяти матчах подряд. За время этой серии на счету 28-летнего российского нападающего 15 (7+8) очков.

Добавим, что Анисимов возглавляет список лучших бомбардиров сезона.

В ночь на понедельник «Чикаго» и «Даллас» вновь сыграют друг с другом, теперь уже на льду «черных ястребов».