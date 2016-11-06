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Никита Гусев: Самое яркое ощущение от Кубка Карьяла - победа во всех матчах

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий сборной России Никита Гусев после победы на Кубке Карьяла поделился ощущениями от турнира.

Обыграв сегодня чехов со счетом 3:0, команда Олега Знарка стала первой.

«Самое яркое ощущение от турнира, которое запомнилось, - это победа во всех матчах. Что касается игры с чехами, то у них хорошая команда, против них было тяжело играть и в меньшинстве, и в большинстве», - цитирует игрока ТАСС.

Комментируя свой гол в ворота чехов, забитый в большинстве, Гусев сказал: «Прохоркин хорошо отдал мне пас, мне оставалось попасть в пустой угол. По сравнению со вчерашним днем, когда я не попал в пустые ворота, повезло. По игре в большинстве могу сказать, что какие-то комбинации есть, а остальное - импровизация».

Матч

Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы:

Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).

Место и дата

06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция



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