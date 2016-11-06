«Кьево» - «Ювентус». Барцальи вывихнул плечо и был заменен

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи получил травму в начале матч чемпионата Италии против «Кьево». В результате его пришлось заменить.

Как сообщает в своем твиттере Football Italia, у Барцальи вывих плеча. Футболиста отправили в больницу. Вместо него на поле на пятой минуте вышел Леонардо Бонуччи. После первого тайма счет в матче равный – 0:0.

Для 35-летнего Андреа Барцальи это был 14-й матч в нынешнем сезоне.