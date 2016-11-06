Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия0 : 3Россия
Футбол  Терек2 : 1Зенит
Футбол  ЦСКА- : -Амкар
Футбол  Ростов4 : 1Арсенал Тула
Хоккей  Финляндия0 : 0Швеция
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кьево» - «Ювентус». Барцальи вывихнул плечо и был заменен

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи получил травму в начале матч чемпионата Италии против «Кьево». В результате его пришлось заменить.

Как сообщает в своем твиттере Football Italia, у Барцальи вывих плеча. Футболиста отправили в больницу. Вместо него на поле на пятой минуте вышел Леонардо Бонуччи. После первого тайма счет в матче равный – 0:0.

Для 35-летнего Андреа Барцальи это был 14-й матч в нынешнем сезоне.

Матч

Кьево - Ювентус - 1:2 (0:0)

2-й тайм

Голы

Манджукич 53 (0:1). Пеллисье 66 (1:1 - пен.). Пьянич 75 (1:2).

Состав

Кьево: Соррентино, Дайнелли, Качиаторе, Сполли, Бирса (де Гузман, 76), Радованович, Хетемай, Иско (Пеллисье, 61), Гобби, Кастро, Флоро Флорес (Инглезе, 84)

Ювентус: Буффон, Бенатиа, Лихтштайнер (Алвес, 84), Алекс, Бардзальи (Бонуччи, 5), Стураро, Пьянич, Эрнанес, Куадрадо, Манджукич, Игуаин (Эвра, 79)

Предупреждения:

Дайнелли, 31; Гобби, 34; Радованович, 45; де Гузман, 82 - Алекс, 40; Куадрадо, 48; Лихтштайнер, 65; Стураро, 80

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Интер»: Через 48 часов мы объявим имя нового тренераМиланский «Интер» определился с новым главным тренером. Его имя клуб обещает объявить через двое суток.Серия А. 12-й тур. «Кьево» - «Ювентус», «Палермо» - «Милан» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 12-го тура чемпионата Италии.Баррека продлил контракт с «Торино»Левый защитник «Торино» Антонио Баррека продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.«Эмполи» разгромил «Пескару» благодаря дублю МаккаронеМатч 12-го тура чемпионата Италии между «Пескарой» и «Эмполи» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Эмполи».«Челси» и «Арсенал» интересуются де ВреемГолландский защитник «Лацио» Стефан де Врей попал в сферу интересов «Челси» и «Арсенала», сообщает Goal.«Наполи» и «Лацио» сыграли вничьюФутболисты «Наполи» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Лацио» из Рима.«Торино» разгромил «Кальяри», Белотти сделал дубльМатч 12-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Торино».Александр Селихов: Было бы очень интересно попробовать свои силы в ЕвропыВратарь пермского «Амкара» Александр Селихов хотел бы продолжить карьеру в одном из европейских клубов.Руководство «Интера» планирует вернуть в команду МоуриньюЖозе Моуринью по окончании сезона-2016/17 может вернуться на пост главного тренера миланского «Интера», сообщает Tuttosport.Пиоли – фаворит в борьбе за пост главного тренера «Интера»Новым главным тренером миланского «Интера», вероятнее всего, станет Стефано Пиоли. Об этом сообщают итальянские СМИ.Пиоли и Гарсия Тораль прибыли в Милан на переговоры с руководством «Интера»В Милан прибыли Стефано Пиоли и Марселино Гарсия Тораль, которые претендуют на пост главного тренера «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.Хиддинк откажется от переговоров с «Интером»Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, вероятнее всего, не займет пост главного тренера «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.Джанни Инфантино: ФИФА нужно разработать лимит на игроков в составе клубаПрезидент ФИФА Джанни Инфантино высказался за ограничение количества игроков в составах команд, что помешает ведущим клубам подписывать футболистов в юном возрасте, после чего раздавать в аренды.Массимо Каррера: Принял предложение красно-белых, потому что «Спартак» – российский «Ювентус»Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о проблемах работы в России, а также пояснил, почему решил принять предложение от красно-белых минувшим летом.Мауро Икарди: Такое ощущение, что все в мире сейчас против «Интера»Нападающий «Интера» Мауро Икарди посетовал на судьбу после поражения команды от «Саутгемптона» (1:2) в матче 4-го тура Лиги Европы.Витсель отказался продлевать контракт с «Зенитом»Как сообщает Sportmediaset, полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не собирается продолжать карьеру в петербургском клубе.В «Торино» намерены воспользоваться напряженными отношениями между Хартом и ГвардиолойТренерский штаб и руководство «Торино» довольны выступлениями голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта и планируют продлить его аренду. Об этом сообщает Tuttosport.«Ювентус» дома упустил победу над «Лионом»Футболисты итальянского «Ювентуса» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли французский «Лион».Гус Хиддинк может возглавить «Интер»Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может стать наставником миланского «Интера».«Интер» подтвердил отставку де БураГолландский специалист Франк де Бур официально покинул пост пост наставника миланского «Интера». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Кьево
Кьевокалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение