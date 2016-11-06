«Кьево» - «Ювентус». Барцальи вывихнул плечо и был заменен
Защитник
«Ювентуса» Андреа Барцальи получил травму в начале матч чемпионата Италии против
«Кьево». В результате его пришлось заменить.
Как
сообщает в своем твиттере Football Italia,
у Барцальи вывих плеча. Футболиста отправили в больницу. Вместо него на поле на
пятой минуте вышел Леонардо Бонуччи. После первого тайма счет в матче равный –
0:0.
Для
35-летнего Андреа Барцальи это был 14-й матч в нынешнем сезоне.
Матч
Голы
Манджукич 53 (0:1). Пеллисье 66 (1:1 - пен.). Пьянич 75 (1:2).
Состав
Кьево: Соррентино, Дайнелли, Качиаторе, Сполли, Бирса (де Гузман, 76), Радованович, Хетемай, Иско (Пеллисье, 61), Гобби, Кастро, Флоро Флорес (Инглезе, 84)
Ювентус: Буффон, Бенатиа, Лихтштайнер (Алвес, 84), Алекс, Бардзальи (Бонуччи, 5), Стураро, Пьянич, Эрнанес, Куадрадо, Манджукич, Игуаин (Эвра, 79)
Предупреждения:
Дайнелли, 31; Гобби, 34; Радованович, 45; де Гузман, 82 - Алекс, 40; Куадрадо, 48; Лихтштайнер, 65; Стураро, 80
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция