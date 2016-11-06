Гари Линекер: У Озила столько голевых передач, что даже защитники забивают с его навесов

Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высказался об автоголе защитника «Тоттенхэма» Кевина Виммера в матче 11-го тура премьер-лиги с «Арсеналом».

«У Озила столько голевых передач, что даже защитники думают, что могут забивать с его навесов», – написал Линекер в твиттере.

Напомним, на 42-й минуте дерби Северного Лондона Виммер отправил мяч в свои ворота после передачи Озила со штрафного.

Добавим, что во всех матчах сезона 28-летний немецкий полузащитник «канониров» сделал 11 голевых передач.