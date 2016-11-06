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Гари Линекер: У Озила столько голевых передач, что даже защитники забивают с его навесов

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Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высказался об автоголе защитника «Тоттенхэма» Кевина Виммера в матче 11-го тура премьер-лиги с «Арсеналом».

«У Озила столько голевых передач, что даже защитники думают, что могут забивать с его навесов», – написал Линекер в твиттере.

Напомним, на 42-й минуте дерби Северного Лондона Виммер отправил мяч в свои ворота после передачи Озила со штрафного.

Добавим, что во всех матчах сезона 28-летний немецкий полузащитник «канониров» сделал 11 голевых передач.

Матч

Арсенал - Тоттенхэм - 1:1 (1:0)

Голы

Виммер 43 (1:0 - автогол). Кейн 51 (1:1 - пен.).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Озил, Коклен (Рэмзи, 65), Джака, Айвоби (Жиру, 70), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 71), Санчес

Тоттенхэм: Льорис, Виммер, Уокер (Триппьер, 80), Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Дембеле, Сон Хын Мин (Уинкс, 89), Кейн (Янссен, 73)

Предупреждения:

Косьельни, 69 - Виммер, 6; Дайер, 73

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

06 ноября 15:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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