Гари Линекер: У Озила столько голевых передач, что даже защитники забивают с его навесов
Лучший бомбардир
чемпионата мира 1986 года бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высказался
об автоголе защитника «Тоттенхэма» Кевина Виммера в матче 11-го тура
премьер-лиги с «Арсеналом».
«У Озила столько голевых передач, что даже защитники думают, что могут забивать с его навесов», – написал Линекер в твиттере.
Напомним, на 42-й минуте дерби Северного Лондона Виммер отправил мяч в свои ворота после передачи Озила со штрафного.
Добавим, что во всех матчах сезона 28-летний немецкий полузащитник «канониров» сделал 11 голевых передач.
Матч
Арсенал - Тоттенхэм - 1:1 (1:0)
Голы
Виммер 43 (1:0 - автогол). Кейн 51 (1:1 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Озил, Коклен (Рэмзи, 65), Джака, Айвоби (Жиру, 70), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 71), Санчес
Тоттенхэм: Льорис, Виммер, Уокер (Триппьер, 80), Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Дембеле, Сон Хын Мин (Уинкс, 89), Кейн (Янссен, 73)
Предупреждения:
Косьельни, 69 - Виммер, 6; Дайер, 73
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
06 ноября 15:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция