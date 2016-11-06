«Ливерпуль» - «Уотфорд». Голкипер гостей Гомес был заменен из-за травмы
В первом тайме матча 11-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Уотфордом» получил травму вратарь гостей Эурелио Гомес. Из-за этого он не смог продолжить игру.
На 33-й минуте Гомеса заменил Костел Пантилимон. После первого тайма «Уотфорд» проигрывает со счетом 0:3. Для 35-летнего Гомеса это был 11-й матч за «Уотфорд» в текущем сезоне.
Матч
Ливерпуль - Уотфорд - 5:0 (3:0)2-й тайм
Голы
Мане 27 (1:0). Коутиньо 30 (2:0). Джан 43 (3:0). Фирмино 57 (4:0). Мане 60 (5:0).
Состав
Ливерпуль: Кариус, Матип, Клайн, Мане (Вейналдум, 63), Лейва, Коутиньо, Джан, Лаллана, Милнер, Хендерсон, Фирмино
Уотфорд: Гомес (Пантилимон, 33), Кабул, Бритос, Янмат, Холебас, Бехрами (Уотсон, 61), Капу, Перейра, Игало, Дини, Амрабат
Предупреждения:
нет - Холебас, 56
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
06 ноября 17:15, Энфилд, Онлайн-трансляция