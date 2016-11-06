«Ливерпуль» - «Уотфорд». Голкипер гостей Гомес был заменен из-за травмы

В первом тайме матча 11-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Уотфордом» получил травму вратарь гостей Эурелио Гомес. Из-за этого он не смог продолжить игру.

На 33-й минуте Гомеса заменил Костел Пантилимон. После первого тайма «Уотфорд» проигрывает со счетом 0:3. Для 35-летнего Гомеса это был 11-й матч за «Уотфорд» в текущем сезоне.