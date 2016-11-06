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«Зенит» - «Крылья Советов». Кришито не сыграет из-за перебора карточек

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито на 55-й минуте матча с «Тереком» в Грозном получил четвертую желтую карточку в чемпионате России-2016/2017.

Из-за этого итальянец пропустит следующую игру сине-бело-голубых в премьер-лиге. 20 ноября подопечные Мирчи Луческу примут на «Петровском» «Крылья Советов». Всего в чемпионате Кришито провел 11 матчей и забил три гола.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Терек» - «Зенит».

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