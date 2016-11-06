Харри Кейн: Я вернулся на поле после травмы, чтобы снова забивать голы
Форвард
«Тоттенхэма» Харри Кейн поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в
11-м туре чемпионата Англии. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
Кейн вернулся на поле после травмы и забил с пенальти единственный мяч своей команды.
«Я давно не играл, и сейчас чувствую себя отлично, потому что я вновь с командой. Это отличная возможность вновь забивать голы. Я готов сыграть за Англию. Я в порядке, моя лодыжка тоже. Играть на «Эмирэйтс» всегда непросто, и нам удалось добыть здесь очко», - цитирует Кейна ВВС.
Хозяева открыли счет после
автогола Кевина Виммера в конце первого тайма. В начале второй половины с
пенальти счет сравнял Харри Кейн. «Арсенал» пытался вырвать победу, но забить
так и не сумел.
«Арсенал» набрал 24 очка и
сейчас находится на третьем месте в чемпионате Англии. У «Тоттенхэма» 21 очко и
пятое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
11-й тур
Матч
Арсенал - Тоттенхэм - 1:1 (1:0)
Голы
Виммер 43 (1:0 - автогол). Кейн 51 (1:1 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Озил, Коклен (Рэмзи, 65), Джака, Айвоби (Жиру, 70), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 71), Санчес
Тоттенхэм: Льорис, Виммер, Уокер (Триппьер, 80), Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Дембеле, Сон Хын Мин (Уинкс, 89), Кейн (Янссен, 73)
Предупреждения:
Косьельни, 69 - Виммер, 6; Дайер, 73
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
06 ноября 15:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция