Харри Кейн: Я вернулся на поле после травмы, чтобы снова забивать голы

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 11-м туре чемпионата Англии. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

Кейн вернулся на поле после травмы и забил с пенальти единственный мяч своей команды.

«Я давно не играл, и сейчас чувствую себя отлично, потому что я вновь с командой. Это отличная возможность вновь забивать голы. Я готов сыграть за Англию. Я в порядке, моя лодыжка тоже. Играть на «Эмирэйтс» всегда непросто, и нам удалось добыть здесь очко», - цитирует Кейна ВВС.

Хозяева открыли счет после автогола Кевина Виммера в конце первого тайма. В начале второй половины с пенальти счет сравнял Харри Кейн. «Арсенал» пытался вырвать победу, но забить так и не сумел.

«Арсенал» набрал 24 очка и сейчас находится на третьем месте в чемпионате Англии. У «Тоттенхэма» 21 очко и пятое место.

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11-й тур