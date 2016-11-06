«Интер»: Через 48 часов мы объявим имя нового тренера
Миланский
«Интер» определился с новым главным тренером. Его имя клуб обещает объявить
через двое суток.
«ФК «Интернационале» хотел бы подтвердить, что имя нашего нового тренера будет названо в следующие 48 часов. Мы провели ряд встреч, поскольку хотели определить оптимальную кандидатуру на пост главного тренера, человека, который сможет повести «Интер» вперед. Также состоятся изменения в структуре руководства клуба, о них тоже будет объявлено», - говорится в заявлении клуба.
Напомним, ранее пост главного тренера «Интера» покинул Франк де Бур. Главным кандидатом на эту должность итальянские СМИ называют экс-тренера «Лацио» Стефано Пиоли.
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