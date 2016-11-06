«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РФПЛ

В воскресенье грозненский «Терек» на своем поле в Грозном обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в 13-м туре чемпионата России по футболу. Дублем в составе хозяев отметился албанский форвард Беким Балай.

До этого матча «Зенит» был единственной командой, которая не знала горечи поражений в нынешнем чемпионате. Команда из Санкт-Петербурга занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от «Спартака» на три очка.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет против «Крыльев Советов», а «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Амкар». Обе игры пройдут 20 ноября.