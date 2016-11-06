«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РФПЛ
В воскресенье грозненский «Терек» на своем поле в Грозном обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в 13-м туре чемпионата России по футболу. Дублем в составе хозяев отметился албанский форвард Беким Балай.
До этого матча «Зенит» был единственной командой, которая не знала горечи поражений в нынешнем чемпионате. Команда из Санкт-Петербурга занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от «Спартака» на три очка.
В следующем туре «Зенит» дома сыграет против «Крыльев Советов», а «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Амкар». Обе игры пройдут 20 ноября.
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция