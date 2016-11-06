«Терек» благодаря дублю Балая нанес «Зениту» первое поражение в премьер-лиге

Петербургский «Зенит» в матче 13-го тура чемпионата России проиграл «Тереку» в Грозном со счетом 1:2.

В начале первого тайма сине-бело-голубых вывел вперед Роберт Мак. На 34-й минуте счет сравнял Беким Балай, а спустя четыре минуты албанец забил победный гол в ворота Михаила Кержакова. Форвард «Терека» с восемью забитыми мячами делит первое место в списке бомбардиров с Федором Смоловым из «Краснодара».

«Зенит» закончил матч в меньшинстве, на 92-й минуте Луиш Нету был удален за две желтые карточки.

Подопечные Мирчи Луческу потерпели первое поражение в чемпионате и остались на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Команда из Чечни набрала 24 очка и вышла на третью позицию.

В 14-м туре премьер-лиги «Терек» 19 ноября сыграет в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов».