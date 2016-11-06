«Милан» обыграл «Палермо» и вышел на второе место в чемпионате Италии
Матч
12-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Миланом» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Милана».
На 15-й минуте матча Сусо вывел гостей вперед. Во второй половине Илья Несторовски сравнял результат, но «Милан» забил еще раз – отличился Джанлука Лападула. «Милан» набрал 25 очков и вышел на второе место в чемпионате Италии. У «Палермо» шесть очков и 19-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
Матч
Голы
Сусо 15 (0:1). Несторовски 71 (1:1). Лападула 82 (1:2).
Состав
Палермо: Посавец, Райкович, Алеесами, Анджелкович, Ционек, Энрике, Гацци, Хильемарк (Квайсон, 85), Шалаи (Диаманти, 57), Эмбало (Ло Фасо, 57), Несторовски
Милан: Доннарумма, Де Шильо, Абате, Палетта, Романьоли, Локателли, Пашалич (Фернандес, 63), Бонавентура, Куцка (Поли, 72), Бакка (Лападула, 79), Сусо
Предупреждения:
Ционек, 64; Диаманти, 89 - Де Шильо, 26
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция