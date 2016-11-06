«Ницца» уступила «Кану», но остается лидером чемпионата Франции
Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Ниццей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Кана».
Единственный мяч с пенальти забил Иван Сантини. «Ницца» с 29 очками лидирует в чемпионате Франции. У «Кана» 13 очков и 15-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
12-й тур
Матч
Голы
Сантини 41 (1:0 - пен.).
Состав
Кан: Веркютр, Да Силва, Яхья, F. Guilbert (Диоманде, 90), Бесса (Мальбранк, 80), Макенго, Делаплейс, Адеоти, Сеубе, Роделен (Карамо, 88), Сантини
Ницца: Кардинале, Данте, Сарр, Бодмер (Донис, 89), Дальберт, Перейра, Бельханда, Сери, Сипрьен, Балотелли, Плеа
Предупреждения:
Макенго, 65 - Данте, 26; Плеа, 79; Балотелли, 84
Судья:
Йоан Амель (Франция)
Место и дата
06 ноября 17:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция
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