Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия0 : 3Россия
Футбол  Терек2 : 1Зенит
Футбол  Краснодар2 : 3Оренбург
Футбол  Ростов4 : 1Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 2Амкар
Футбол  Севилья- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ницца» уступила «Кану», но остается лидером чемпионата Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Ниццей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Кана».

Единственный мяч с пенальти забил Иван Сантини. «Ницца» с 29 очками лидирует в чемпионате Франции. У «Кана» 13 очков и 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

Матч

Кан - Ницца - 1:0 (1:0)

Голы

Сантини 41 (1:0 - пен.).

Состав

Кан: Веркютр, Да Силва, Яхья, F. Guilbert (Диоманде, 90), Бесса (Мальбранк, 80), Макенго, Делаплейс, Адеоти, Сеубе, Роделен (Карамо, 88), Сантини

Ницца: Кардинале, Данте, Сарр, Бодмер (Донис, 89), Дальберт, Перейра, Бельханда, Сери, Сипрьен, Балотелли, Плеа

Предупреждения:

Макенго, 65 - Данте, 26; Плеа, 79; Балотелли, 84

Судья:

Йоан Амель (Франция)

Место и дата

06 ноября 17:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига 1. 12-й тур. «Кан» - «Ницца», «ПСЖ» - «Ренн» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи 12-го тура чемпионата Франции по футболу.«Бордо» одолел «Лорьян» и прервал 5-матчевую безвыигрышную сериюФутболисты «Бордо» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции переиграли «Лорьян».«Лион» дома обыграл «Бастию»Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Бастией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».«Монако» разгромил «Нанси» со счетом 6:0 благодаря дублю ФалькаоМатч 12-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Нанси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Монако».«Монпелье» прервал серию «Марселя» из пяти матчей без пораженийФутболисты «Монпелье» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции нанесли поражение «Марселю».Унаи Эмери: Выход в плей-офф Лиги чемпионов добавит «ПСЖ» уверенностиГлавный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1) на стадионе «Санкт-Якоб Парк».«Интер» рассчитывает выиграть борьбу за Верратти, выложив 58 млн фунтовРуководство миланского «Интера» заинтересовано в услугах полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти.«Лион» опроверг слухи о смерти ВальбуэнаВ социальных сетях начали распространяться слухи о смерти полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна. Французский клуб категорически опроверг эту информацию.«Марсель» и «Бордо» голов не забили«Марсель» и «Бордо» завершили вничью (0:0) матч 11-го тура лиги 1 на стадионе «Велодром».Лига 1. 11-й тур. «Ницца» разгромила «Нант», «Марсель» и «Бордо» голов не забили и другие матчиРезультаты матчей чемпионата Франции по футболу.«Ренн» обыграл «Метц»Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Метцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ренна».«Ницца» одержала пятую победу к ряду в Лиге 1, разгромив «Нант»В матче 11-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле разгромила «Нант» со счетом 4:1.Пасторе может перейти в «Челси»Полузащитник французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе может перейти в лондонский «Челси».«Сент-Этьен» и «Монако» сыграли вничьюМатч 11-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Монако» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Лион» на выезде обыграл «Тулузу» благодаря дублю ЛяказеттаМатч 11-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».Гол Кавани принес «ПСЖ» победу над «Лиллем»Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «ПСЖ» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «ПСЖ».«ПСЖ» поборется за АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может начать следующий сезон в «Пари Сен-Жермен», сообщает Yahoo Sports.«Лилль» претендует на Депая и КуарежмуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай заинтересовал «Лилль», сообщает Mercato 365. Французский клуб, который в ближайшее время может сменить владельца, рассматривает возможность аренды 22-летнего голландца в зимнее трансферное окно.На восстановление Вальбуэна уйдет три неделиБывший полузащитник московского «Динамо», а ныне хавбек «Лиона» Матье Вальбуэна успешно перенес операцию на плече и пропустит три недели, сообщает официальный сайт французского клуба.Лига 1. 10-й тур. «Метц» уступил «Ницце», «ПСЖ» и «Марсель»сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 10-го тура чемпионата Франции.

Ницца
Ниццакалендарьстатистика
Кан
Канкалендарьстатистика
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение