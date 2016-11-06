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«Ростов» одержал волевую победу над «Арсеналом», забив четыре гола

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«Ростов» выиграл у «Арсенала» (4:1) в матче 13-го тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

На восьмой минуте форвард Никита Бурмистров вывел гостей вперед. Еще до перерыва «Ростов» не только отыгрался, но и вышел вперед после голов Александра Ерохина и Сердара Азмуна. Во втором тайме Дмитрий Полоз и Ерохин установили окончательный счет в матче.

После этого матча «Ростов» набрал 20 очков и догнал «Краснодар» и «Амкар», которые еще не сыграли в этом туре.

В 14-м туре «Ростов» сыграет в гостях с «Рубином», а «Арсенал» примет ЦСКА.

РФПЛ

13-й тур

Матч

Ростов - Арсенал - 4:1 (2:1)

Голы

Бурмистров 8 (0:1). Ерохин 26 (1:1). Азмун 36 (2:1). Полоз 86 (3:1). Ерохин 90 (4:1).

Состав

Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов (Терентьев, 89), Калачёв, Мевля, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Полоз (Григорьев, 90), Азмун (Препелицэ, 88)

Арсенал: Левашов, Горбатюк, Беляев, Ершов (Власов, 71), Вергара, Хагуш, Форбс, Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров

Предупреждения:

Гацкан, 70 - Беляев, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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