«Ростов» одержал волевую победу над «Арсеналом», забив четыре гола
«Ростов» выиграл у «Арсенала»
(4:1) в матче 13-го тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.
На восьмой минуте форвард Никита Бурмистров вывел гостей вперед. Еще до перерыва «Ростов» не только отыгрался, но и вышел вперед после голов Александра Ерохина и Сердара Азмуна. Во втором тайме Дмитрий Полоз и Ерохин установили окончательный счет в матче.
После этого матча «Ростов» набрал 20 очков и догнал «Краснодар» и «Амкар», которые еще не сыграли в этом туре.
В 14-м туре «Ростов» сыграет в гостях с «Рубином», а «Арсенал» примет ЦСКА.
РФПЛ
13-й тур
Матч
Голы
Бурмистров 8 (0:1). Ерохин 26 (1:1). Азмун 36 (2:1). Полоз 86 (3:1). Ерохин 90 (4:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов (Терентьев, 89), Калачёв, Мевля, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Полоз (Григорьев, 90), Азмун (Препелицэ, 88)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Беляев, Ершов (Власов, 71), Вергара, Хагуш, Форбс, Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча