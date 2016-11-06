«Ростов» одержал волевую победу над «Арсеналом», забив четыре гола

«Ростов» выиграл у «Арсенала» (4:1) в матче 13-го тура премьер-лиги на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

На восьмой минуте форвард Никита Бурмистров вывел гостей вперед. Еще до перерыва «Ростов» не только отыгрался, но и вышел вперед после голов Александра Ерохина и Сердара Азмуна. Во втором тайме Дмитрий Полоз и Ерохин установили окончательный счет в матче.

После этого матча «Ростов» набрал 20 очков и догнал «Краснодар» и «Амкар», которые еще не сыграли в этом туре.

В 14-м туре «Ростов» сыграет в гостях с «Рубином», а «Арсенал» примет ЦСКА.

РФПЛ

13-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча