«Ювентус» вырвал победу у «Кьево»

«Кьево» дома уступил «Ювентусу» (1:2) в 12-м туре чемпионата Италии.

Счет на 53-й минуте открыл нападающий хозяев поля Марио Манджукич. На 66-й минуте Серджо Пеллисье с пенальти восстановил равенство. Победу туринцам на 75-й минуте принес Миралем Пьянич.

Команда из Турина с 30 очками продолжает лидировать в серии А, ее сегодняшний соперник на данный момент - 11-й.

В следующем туре «Ювентус» 19 ноября примет «Пескару», а «Кьево» в тот же день сыграет дома с «Кальяри».