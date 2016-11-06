«Ювентус» вырвал победу у «Кьево»
«Кьево» дома уступил «Ювентусу» (1:2) в 12-м туре чемпионата Италии.
Счет на 53-й минуте открыл нападающий хозяев поля Марио Манджукич. На 66-й минуте Серджо Пеллисье с пенальти восстановил равенство. Победу туринцам на 75-й минуте принес Миралем Пьянич.
Команда из Турина с 30 очками продолжает лидировать в серии А, ее сегодняшний соперник на данный момент - 11-й.
В следующем туре «Ювентус» 19 ноября примет «Пескару», а «Кьево» в тот же день сыграет дома с «Кальяри».
Матч
Голы
Манджукич 53 (0:1). Пеллисье 66 (1:1 - пен.). Пьянич 75 (1:2).
Состав
Кьево: Соррентино, Дайнелли, Качиаторе, Сполли, Бирса (де Гузман, 76), Радованович, Хетемай, Иско (Пеллисье, 61), Гобби, Кастро, Флоро Флорес (Инглезе, 84)
Ювентус: Буффон, Бенатиа, Лихтштайнер (Алвес, 84), Алекс, Бардзальи (Бонуччи, 5), Стураро, Пьянич, Эрнанес, Куадрадо, Манджукич, Игуаин (Эвра, 79)
Предупреждения:
Дайнелли, 31; Гобби, 34; Радованович, 45; де Гузман, 82; Качиаторе, 90 - Алекс, 40; Куадрадо, 48; Лихтштайнер, 65; Стураро, 80
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция