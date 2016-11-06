Олег Знарок: Первые две игры были получше

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

- Олег Валерьевич, какое впечатление на вас произвел матч с чехами?

- Наверное, первые две игры были получше.

- Но ведь сейчас все было идеально. Вратарь сделал сухарь, мы забили в меньшинстве, в большинстве, даже защитники подключались в атаке. Что же вам не понравилось?

- У меня другое мнение. Потому что в первом периоде мы выглядели неважно. Второй – получше, но тоже так себе. Уступили по вбрасываниям, броскам.

- Чехи в двух предыдущих матчах забросили 11 шайб. А вы их засушили полностью.

- Ну давайте отметим игру в защите, - сказал Знарок.

Голы в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.

Таким образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.

Сборная Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.

Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Хельсинки (Финляндия)

Еврохоккейтур

1-й этап

«Кубок Карьяла»

3-й тур