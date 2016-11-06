Олег Знарок: Первые две игры были получше
Главный
тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против
сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.
- Олег Валерьевич, какое впечатление на вас произвел матч с
чехами?
- Наверное, первые две игры были получше.
- Но ведь сейчас все было идеально. Вратарь сделал сухарь, мы
забили в меньшинстве, в большинстве, даже защитники подключались в атаке. Что
же вам не понравилось?
- У меня другое мнение. Потому что в первом периоде мы выглядели
неважно. Второй – получше, но тоже так себе. Уступили по вбрасываниям, броскам.
- Чехи в двух предыдущих матчах забросили 11 шайб. А вы их
засушили полностью.
- Ну
давайте отметим игру в защите, - сказал Знарок.
Голы
в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.
Таким
образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным
результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала
победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.
Сборная
Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.
Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Хельсинки
(Финляндия)
Еврохоккейтур
1-й этап
«Кубок
Карьяла»
3-й тур
Матч
Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).
Место и дата
06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция