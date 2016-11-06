Сергей Кирьяков: В одном из эпизодов был чистый пенальти в ворота «Ростова»
Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги матча 13-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:4).
- Начали хорошо. Провели быстрые атаки, забили. Потом подсели и стали прижиматься, но все равно не давали ничего создать сопернику. Ключевой момент – ошибка защитника в простой ситуации. Игроки «Ростова» грамотно использовали ситуацию. Предупреждали, что Азмун хорошо играет головой, но все равно не справились с ним. В одном из эпизодов был чистый пенальти. Наверное, судья понял, что ошибся и стал назначать необязательные штрафные в нашу пользу, - сказал Кирьяков.
Матч
Голы
Бурмистров 8 (0:1). Ерохин 26 (1:1). Азмун 36 (2:1). Полоз 86 (3:1). Ерохин 90 (4:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов (Терентьев, 89), Калачёв, Мевля, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Полоз (Григорьев, 90), Азмун (Препелицэ, 88)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Беляев, Ершов (Власов, 71), Вергара, Хагуш, Форбс, Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Олимп-2, Текстовая трансляция