Форвард «Динамо» Кирилл Панченко вызван в сборную России, сообщает официальный твиттер бело-голубых.

Таким образом, 27-летний нападающий будет готовиться к товарищеским матчам с Катаром и Румынией.

Напомним, Панченко во второй раз в сезоне приглашен в сборную. Главный тренер команды Станислав Черчесов вызывал форварда перед товарищеским матчем с Коста-Рикой (3:4).

В нынешнем сезоне Панченко забил 15 голов в ФНЛ.

Россия сыграет 10 ноября с Катаром и 15 ноября с Румынией в Грозном.