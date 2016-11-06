Панченко вызван в сборную России
Форвард «Динамо»
Кирилл Панченко вызван в сборную России, сообщает официальный твиттер
бело-голубых.
Таким образом, 27-летний нападающий будет готовиться к товарищеским матчам с Катаром и Румынией.
Напомним, Панченко во второй раз в сезоне приглашен в сборную. Главный тренер команды Станислав Черчесов вызывал форварда перед товарищеским матчем с Коста-Рикой (3:4).
В нынешнем сезоне Панченко забил 15 голов в ФНЛ.
Россия сыграет 10 ноября с Катаром и 15 ноября с Румынией в Грозном.
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