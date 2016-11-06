«Зенит» - «Крылья Советов». Матч пропустят Витсель и Нету
Игроки «Зенита» Луиш Нету и Аксель Витсель не смогут принять участие в матче 14-го тура премьер-лиги против «Крыльев Советов».
В прошедшей игре с «Тереком» (1:2) португальский защитник получил красную карточку за два предупреждения, а бельгийский полузащитник заработал четвертую желтую карточку в чемпионате. Также из-за перебора предупреждений с «Крыльями» не сыграет Доменико Кришито.
Напомним, сине-бело-голубые проиграли в Грозном со счетом 1:2. На гол Роберта Мака «Терек» ответил дублем Бекима Балая. Для подопечных Мирчи Луческу это первое поражение в РФПЛ.
Матч «Зенит» - «Крылья Советов» состоится в Санкт-Петербурге 20 ноября и начнется в 19:30.
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция