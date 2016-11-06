«Зенит» - «Крылья Советов». Матч пропустят Витсель и Нету

Игроки «Зенита» Луиш Нету и Аксель Витсель не смогут принять участие в матче 14-го тура премьер-лиги против «Крыльев Советов».

В прошедшей игре с «Тереком» (1:2) португальский защитник получил красную карточку за два предупреждения, а бельгийский полузащитник заработал четвертую желтую карточку в чемпионате. Также из-за перебора предупреждений с «Крыльями» не сыграет Доменико Кришито.

Напомним, сине-бело-голубые проиграли в Грозном со счетом 1:2. На гол Роберта Мака «Терек» ответил дублем Бекима Балая. Для подопечных Мирчи Луческу это первое поражение в РФПЛ.

Матч «Зенит» - «Крылья Советов» состоится в Санкт-Петербурге 20 ноября и начнется в 19:30.