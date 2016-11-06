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«Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» и вышел на первое место в АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ливерпуль» дома взял верх над «Уотфордом» (6:1) в 11-м туре чемпионата Англии.

У победителей отличились Садио Мане (27-я и 60-я минуты), Филлипе Коутиньо (30-я), Эмре Джан (43-я), Роберто Фирмино (57-я) и Жоржиньо Вейналдум (90), у гостей - Дарил Янмат (75-я).

Команда Юргена Клоппа набрала 26 очков и вышла на первое место. Ее сегодняшний соперник на данный момент - восьмой.

В следующем туре «Ливерпуль» 19 ноября сыграет на выезде с «Саутгемптоном», а «Уотфорд» в тот же день примет «Лестер».

Матч

Ливерпуль - Уотфорд - 6:1 (3:0)

Голы

Мане 27 (1:0). Коутиньо 30 (2:0). Джан 43 (3:0). Фирмино 57 (4:0). Мане 60 (5:0). Янмат 75 (5:1). Вейналдум 90 (6:1).

Состав

Ливерпуль: Кариус, Матип, Клайн, Милнер, Джан, Коутиньо (O. Ejaria, 87), Мане (Вейналдум, 63), Лаллана (Старридж, 71), Лейва, Хендерсон, Фирмино

Уотфорд: Гомес (Пантилимон, 33), Холебас, Бритос, Кабул, Янмат, Перейра (Суньига, 86), Бехрами (Уотсон, 61), Капу, Игало, Дини, Амрабат

Предупреждения:

Вейналдум, 88 - Холебас, 56; Бритос, 80

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

06 ноября 17:15, Энфилд, Онлайн-трансляция



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