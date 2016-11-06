Иван Данильянц: Счет не отражает того, что происходило на поле

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Арсенала» (4:1).

- Предполагалось, что матч будет сложным. Тяжело перейти с одной орбиты на другую. Еще вчера целая группа игроков была не готова. В самом начале матче проигрывали борьбу, были далеки от соперника и позволили ему многое сделать. Но клише «мужики» и характер сработали. Мы отыгрались и забили уже до перерыва два мяча.

- Счет не отражает того, что происходило на поле. Все могло двинуться в любую сторону. Нам сложно взламывать оборону соперника, - сказал Данильянц.