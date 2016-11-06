Мирча Луческу: Удивительно, как судья не заметил игру рукой в штрафной
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поле поражения в Грозном (2:1) остался недоволен судейством. По его мнению, игроки «Терека» дважды играли в своей штрафной руками.
– Может быть ничейный результат был бы более правильный сегодня. Удивительно, как судья не заметил, что соперники дважды сыграли в штрафной рукой. Нам было тяжело было восстановиться после «Дандока». Ряд игроков был не готов, — сказал тренер.
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