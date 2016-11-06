«Халл» обыграл «Саутгемптон»
Матч
11-го тура чемпионата Англии между «Халлом» и «Саутгемптоном» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Халла».
В составе победителей отличились Роберт Снодграсс и Майкл Доусон, у «святых» забил Чарли Остин. «Саутгемптон» с 13 очками идет десятым. У «Халла» десять очков и 18-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
11-й тур
Матч
Халл Сити - Саутгемптон - 2:1 (0:1)
Голы
Остин 6 (0:1 - пен.). Снодграсс 61 (1:1). Доусон 64 (2:1).
Состав
Халл Сити: Маршалл, Доусон, Магуайр (Хаддлстоун, 74), Дэвис, Клукас, Мэйсон, Аль-Мухаммади, Хенриксен, Ливермор, Эрнандес (Мбокани, 9), Кин (Снодграсс, 26)
Саутгемптон: Форстер, Бертран, ван Дейк, Фонте, Йошида, Тадич (Буфал, 66), Рэдмонд (Родригес, 77), Ромеу, Класи (Уорд-Проуз, 77), Дэвис, Остин
Предупреждения:
нет - Тадич, 29; Класи, 57; Бертран, 72; Йошида, 84; Ромеу, 90
Судья:
Скотт Грэм (Англия)
Место и дата
06 ноября 17:15, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция