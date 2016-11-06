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«Халл» обыграл «Саутгемптон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура чемпионата Англии между «Халлом» и «Саутгемптоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Халла».

В составе победителей отличились Роберт Снодграсс и Майкл Доусон, у «святых» забил Чарли Остин. «Саутгемптон» с 13 очками идет десятым. У «Халла» десять очков и 18-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

Матч

Халл Сити - Саутгемптон - 2:1 (0:1)

Голы

Остин 6 (0:1 - пен.). Снодграсс 61 (1:1). Доусон 64 (2:1).

Состав

Халл Сити: Маршалл, Доусон, Магуайр (Хаддлстоун, 74), Дэвис, Клукас, Мэйсон, Аль-Мухаммади, Хенриксен, Ливермор, Эрнандес (Мбокани, 9), Кин (Снодграсс, 26)

Саутгемптон: Форстер, Бертран, ван Дейк, Фонте, Йошида, Тадич (Буфал, 66), Рэдмонд (Родригес, 77), Ромеу, Класи (Уорд-Проуз, 77), Дэвис, Остин

Предупреждения:

нет - Тадич, 29; Класи, 57; Бертран, 72; Йошида, 84; Ромеу, 90

Судья:

Скотт Грэм (Англия)

Место и дата

06 ноября 17:15, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

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