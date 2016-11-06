РБ «Лейпциг» обыграл «Майнц» и догнал «Баварию»

РБ «Лейпциг» дома взял верх над «Майнцом» (3:1) в 10-м туре чемпионата Германии.

У победителей дубль в активе Тимо Вернера (3-я и 44-я минуты), еще один гол забил Эмиль Форсберг. У гостей отличился Штефан Белл (74-я).

РБ «Лейпциг» набрал 24 очка и догнал лидирующую «Баварию». В следующем туре эта команда 18 ноября сыграет на выезде с «Байером».

«Майнц» пока занимает 10-ю строчку и 19 ноября примет «Фрайбург».





