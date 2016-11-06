РБ «Лейпциг» обыграл «Майнц» и догнал «Баварию»
РБ «Лейпциг» дома взял верх над «Майнцом» (3:1) в 10-м туре чемпионата Германии.
У победителей дубль в активе Тимо Вернера (3-я и 44-я минуты), еще один гол забил Эмиль Форсберг. У гостей отличился Штефан Белл (74-я).
РБ «Лейпциг» набрал 24 очка и догнал лидирующую «Баварию». В следующем туре эта команда 18 ноября сыграет на выезде с «Байером».
«Майнц» пока занимает 10-ю строчку и 19 ноября примет «Фрайбург».
Матч
РБ Лейпциг - Майнц - 3:1 (3:0)
Голы
Вернер 3 (1:0). Форсберг 21 (2:0). Вернер 44 (3:0). Белль 75 (3:1).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Халстенберг, Орбан, Демме, Ильзанкер, Кейта, Забитцер, Поульсен (Сельке, 79), Вернер (Бурк, 69), Форсберг (Кайзер, 86)
Майнц: Лёссль, Хак, Буссманн, Брозински, Балогун, Донати, Сердар (Малли, 32), Гбамин (Рамальо, 67), Самперио (Белль, 46), Онисиво, Кордоба
Предупреждения:
нет - Брозински, 54; Белль, 81; Рамальо, 85
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
06 ноября 17:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция