Олег Знарок: Ребята очень хотели победить и доказать
Главный
тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против
сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.
- Эта сборная молодая. Можно сказать, экспериментальная. За счет
чего удалось так хорошо сыграть?
- Наверное, за счет самоотдачи, блокировки бросков… Вообще за
счет того, что ребята так выкладывались. Они очень хотели победить и доказать.
- Нет желания продолжить этот эксперимент? Понятно, что в
декабре на Кубок Первого канала нужно приглашать больше именитых ветеранов –
Дацюка, Ковальчука, Мозякина. Но что делать с этими ребятами? Они ведь достойны
играть дальше.
- Я даже не знаю. Попытаемся их привлекать дальше, конечно.
Сейчас проанализируем, кто как сыграл. Кто-то из этой команды наверняка поедет
на Кубок Первого канала. А остальные…
Я
поговорил с ними после игры. Сказал так: «Ребята, нужно работать,
совершенствоваться». С кем-то индивидуально поговорил, - сказал Знарок.
Голы в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.
Таким
образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным
результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала
победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.
Сборная
Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.
Второй
этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.
Хельсинки
(Финляндия)
Еврохоккейтур
1-й этап
«Кубок
Карьяла»
3-й тур
Матч
Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).
Место и дата
06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция