Олег Знарок: Ребята очень хотели победить и доказать

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

- Эта сборная молодая. Можно сказать, экспериментальная. За счет чего удалось так хорошо сыграть?

- Наверное, за счет самоотдачи, блокировки бросков… Вообще за счет того, что ребята так выкладывались. Они очень хотели победить и доказать.

- Нет желания продолжить этот эксперимент? Понятно, что в декабре на Кубок Первого канала нужно приглашать больше именитых ветеранов – Дацюка, Ковальчука, Мозякина. Но что делать с этими ребятами? Они ведь достойны играть дальше.

- Я даже не знаю. Попытаемся их привлекать дальше, конечно. Сейчас проанализируем, кто как сыграл. Кто-то из этой команды наверняка поедет на Кубок Первого канала. А остальные…

Я поговорил с ними после игры. Сказал так: «Ребята, нужно работать, совершенствоваться». С кем-то индивидуально поговорил, - сказал Знарок.

Голы в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.

Таким образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.

Сборная Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.

Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.

Хельсинки (Финляндия)

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