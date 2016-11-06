Владислав Третьяк: На «Кубке Карьяла» мы увидели, что в нашем хоккее не все так плохо, как некоторые рисуют

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил выступление сборной России на первом этапе Еврохоккейтура «Кубке Карьяла» в Хельсинки.

«Кубок Карьяла» показал, что у нас есть молодежь, которую можно привлекать в сборную, рассматривать на чемпионат мира. Владельцы клубов КХЛ, руководители, тренеры могут доверять этим игрокам. Ребята показали потрясающий хоккей, играли в пас, дисциплинированно, самоотверженно. Мы увидели, что у нашего хоккея есть будущее и не так все плохо, как некоторые рисуют», – сказал Третьяк в интервью «Р-Спорт».

Напомним, сборная России одержала три победы на турнире и, не потеряв ни одного очка, заняла первое место, став победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.

Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.