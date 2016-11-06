Владислав Третьяк: На «Кубке Карьяла» мы увидели, что в нашем хоккее не все так плохо, как некоторые рисуют
Президент Федерации
хоккея России Владислав Третьяк оценил выступление сборной России на первом
этапе Еврохоккейтура «Кубке Карьяла» в Хельсинки.
«Кубок Карьяла» показал, что у нас есть молодежь, которую можно привлекать в сборную, рассматривать на чемпионат мира. Владельцы клубов КХЛ, руководители, тренеры могут доверять этим игрокам. Ребята показали потрясающий хоккей, играли в пас, дисциплинированно, самоотверженно. Мы увидели, что у нашего хоккея есть будущее и не так все плохо, как некоторые рисуют», – сказал Третьяк в интервью «Р-Спорт».
Напомним, сборная России одержала три победы на турнире и, не потеряв ни одного очка, заняла первое место, став победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.
Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.
Матч
Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).
Место и дата
06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция