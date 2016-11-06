Никита Гусев: Прохоркин хорошо отдал пас, мне осталось только попасть в пустой угол

Форвард сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

- Наконец-то сборная России забила в большинстве! Как это у вас получилось?

- Николай Прохоркин хорошо отдал пас. Мне оставалось только попасть в пустой угол.

- Накануне в матче со шведами вам не повезло. Вы не попали в пустые ворота. Теперь судьба вернула долг?

- Да, теперь мне один раз повезло.

- Как говорит Знарок, большинство надо долго наигрывать. Или это импровизация чистой воды?

- Все равно какие-то комбинации есть. А в основном это импровизация, - сказал Гусев.

Голы в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.

Таким образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.

Сборная Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.

Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.

Хельсинки (Финляндия)

Еврохоккейтур

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