Никита Гусев: Прохоркин хорошо отдал пас, мне осталось только попасть в пустой угол
Форвард сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями после
матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила
со счетом 3:0.
- Наконец-то сборная России забила в большинстве! Как это у вас
получилось?
- Николай Прохоркин хорошо отдал пас. Мне оставалось только
попасть в пустой угол.
- Накануне в матче со шведами вам не повезло. Вы не попали в
пустые ворота. Теперь судьба вернула долг?
- Да, теперь мне один раз повезло.
- Как говорит Знарок, большинство надо долго наигрывать. Или это
импровизация чистой воды?
- Все равно какие-то комбинации есть. А в основном это
импровизация, - сказал Гусев.
Голы
в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.
Таким
образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным
результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала
победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.
Сборная
Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.
Второй
этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.
Хельсинки
(Финляндия)
Еврохоккейтур
1-й этап
«Кубок
Карьяла»
3-й тур
Матч
Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).
Место и дата
06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция