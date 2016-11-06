Владимир Казаченок: После первых 20 минут «Зенит» успокоился, а «Терек» попал в свою стихию
Бывший нападающий «Зенита» Владимир Казаченок прокомментировал поражение питерцев от «Терека» (1:2) в 13-м туре РФПЛ.
«Сегодня в первые 20 минут я увидел очень хороший «Зенит». Но, к сожалению, может, как-то это преимущество на них подействовало. Ребята успокоились. «Зениту» нужно играть ровнее, чтобы не было провалов. А так вот эти пять минут перевернули всю игру. Точнее, не игру, а счет на табло. Потом же «Терек» попал в свою стихию, когда соперник атакует и можно проводить контратаки», - цитирует Казаченка «Р-Спорт».
Подопечные Мирчи Луческу потерпели первое поражение в чемпионате и остались на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Команда из Грозного набрала 24 очка и вышла на третью позицию.
В 14-м туре премьер-лиги «Терек» 19 ноября сыграет в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов».
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция