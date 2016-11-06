Владимир Казаченок: После первых 20 минут «Зенит» успокоился, а «Терек» попал в свою стихию

Бывший нападающий «Зенита» Владимир Казаченок прокомментировал поражение питерцев от «Терека» (1:2) в 13-м туре РФПЛ.

«Сегодня в первые 20 минут я увидел очень хороший «Зенит». Но, к сожалению, может, как-то это преимущество на них подействовало. Ребята успокоились. «Зениту» нужно играть ровнее, чтобы не было провалов. А так вот эти пять минут перевернули всю игру. Точнее, не игру, а счет на табло. Потом же «Терек» попал в свою стихию, когда соперник атакует и можно проводить контратаки», - цитирует Казаченка «Р-Спорт».

Подопечные Мирчи Луческу потерпели первое поражение в чемпионате и остались на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Команда из Грозного набрала 24 очка и вышла на третью позицию.

В 14-м туре премьер-лиги «Терек» 19 ноября сыграет в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов».











