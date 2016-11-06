ЦСКА разгромил «Зенит» в Единой лиге ВТБ с разницей «+49»

Петербургский «Зенит» в Москве потерпел поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 56:105 (16:24, 16:33, 16:25, 8:23).

Для армейцев это была первая домашняя игра в чемпионате. Самым результативным игроком встречи стал защитник москвичей Виталий Фридзон, набравший 21 очко. 19 очков в активе капитана «Зенита» Кайла Лэндри. У петербургской команды в игре не приняли участие Сергей Карасев и Янис Тимма.

Подопечные Василия Карасева потерпели первое поражение в Единой лиге ВТБ и опустились на третье место в турнирной таблице, имея в активе четыре победы после пяти матчей. Армейцы в четырех встречах добились четырех побед и вышли на первую позицию.

13 ноября подопечные Димитриса Итудиса примут в Москве «ПАРМУ», а «Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с «Нижним Новгородом». В Евролиге ЦСКА 11 ноября сыграет в Москве с мадридским «Реалом», а петербуржцы 9 ноября в матче Кубка Европы сыграют в Малаге с «Уникахой».