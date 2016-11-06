M-1 Challenge 72. Трушчек проведет бой против Приказы

Продолжается призыв ударников-нокаутеров в Москву на турнир M-1 Challenge 72. На этот раз организаторы представляют вниманию болельщиков бой между автором 20 побед нокаутами Ивицой «Терор» Трушчеком (Хорватия, 31-27) и брутальным панчером Данилой Приказой (Fightspirit, 4-1).

За 9 лет сверхнасыщенной боевой карьеры Ивица Трушчек провел 58 профессиональных поединков по правилам смешанных единоборствах и успел засветиться во всех крупных европейских и российских промоушенах. Его ахиллесовой пятой является защита от болевых и удушающих приемов, но если против него поставить человека, который не против порубиться в стойке – вы получите главного кандидата на лучший бой вечера, как это собственно было, например, в противостоянии с Артемом Дамковским. В Москве у Трушчека есть все шансы проявить свои лучшие качества – ведь соперник тоже является хорошим ударником.

Данила Приказа с двух побед нокаутами начал свою карьеру в рейдже M-1 Challenge, но потом натолкнулся на непробиваемого Максима Грабовича и после трехраундовой ожесточенной рубки уступил по решению судей. Немного реабилитироваться Даниле удалось в сентябре на турнире Fightspirit Championship 6, когда он за 3 минуты нокаутировал Жана Пьера Амбу Мволо. Теперь для того, чтобы восстановить свои позиции в M-1 Challenge, Приказе надо пройти классическое испытание гейткипером в лице хорвата.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Мурад «Hunter» Абдулаев (Fighting Eagle), 14-2 - Алексей Кунченко (Клуб Боец и команда Новый Поток), 14-0

(До 70,3 кг), Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 21-10 - Алексей «Атаман» Махно (Клуб Единоборств №1 и Industrials Team), 13-4

(До 84 кг), Луиджи «Итальянский Танк» Фиораванти (США), 26-14 - Артем Фролов (Легион, Кузня), 7-0

(До 73 кг), Рубенилтон «Рубиньо» Перейра (Бразилия), 16-3 - Дамир Исмагулов (команда Новый Поток и клуб Боец), 7-2

(До 84 кг), Кристиан «Кличко» Перак (Хорватия), 9-3-1 - Талех «Азербайджанский Терминатор» Наджафзаде (Baku Fighters, Азербайджан), 5-1

(До 77,1 кг), Ивица «Терор» Трушчек (Хорватия), 31-27 - Данила Приказа (Fightspirit), 4-1

(До 65,8 кг). Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-2 - Тимур Нагибин (Команда Новый Поток и Клуб Боец), 7-2

(До 63 кг), Александр Лунга (Украина), 8-8 - Баир Штепин (Барс), 3-1