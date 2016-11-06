Никита Гусев: Игра «на ноль»? Основную работу сделал Сорокин, а команда ему помогла

Форвард сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

- Многие опасались чехов, которые в ворота финнов и шведов забросили 11 шайб. Как они вам?

- У них хорошая команда. Нам было тяжело играть. Но мы удачно забили в меньшинстве, большинстве, а потом старались удержать счет.

- Чья заслуга, что мы сыграли на ноль?

- Основную работу сделал голкипер Илья Сорокин. А команда ему помогла.

- Удивительный результат, что сборная 22-летних парней так ярко победила на «Кубке Карьялы»?

- Все старались. Что тут еще скажешь?

- У этой сборной вообще есть минусы?

- Ну что вы, нам во всем надо прибавлять. И в меньшинстве, и в большинстве, и в равных составах, и в игре в своей зоне, - сказал Гусев.

Голы в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.

Таким образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.

Сборная Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.

Второй этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.

Хельсинки (Финляндия)

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