Никита Гусев: Игра «на ноль»? Основную работу сделал Сорокин, а команда ему помогла
Форвард сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями после
матча против сборной Чехии на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила
со счетом 3:0.
- Многие опасались чехов, которые в ворота финнов и шведов
забросили 11 шайб. Как они вам?
- У них хорошая команда. Нам было тяжело играть. Но мы удачно
забили в меньшинстве, большинстве, а потом старались удержать счет.
- Чья заслуга, что мы сыграли на ноль?
- Основную работу сделал голкипер Илья Сорокин. А команда ему
помогла.
- Удивительный результат, что сборная 22-летних парней так ярко
победила на «Кубке Карьялы»?
- Все старались. Что тут еще скажешь?
- У этой сборной вообще есть минусы?
- Ну
что вы, нам во всем надо прибавлять. И в меньшинстве, и в большинстве, и в
равных составах, и в игре в своей зоне, - сказал Гусев.
Голы
в матче забили Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.
Таким
образом, сборная России одержала три победы в трех матчах и со стопроцентным
результатом заняла первое место. Разница шайб составила 11-3. Россия стала
победителем «Кубка Карьяла» впервые с 2011 года.
Сборная
Чехии набрала шесть очков и заняла второе место.
Второй
этап Еврохоккейтура «Кубок Первого канала» пройдет с 14 по 19 декабря в Москве.
Хельсинки
(Финляндия)
Еврохоккейтур
1-й этап
«Кубок
Карьяла»
3-й тур
Матч
Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Ткачёв (Санников), 25:54 (0:1 - мен.). Гусев (Прохоркин, Антипин), 37:10 (0:2 - бол.). Береглазов (Гусев), 49:09 (0:3).
Место и дата
06 ноября 14:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция